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مغني هندي شهير يعلق على الشبه بينه وبين حسني مبارك

منذ 32 ثانية
مغني هندي شهير يعلق على الشبه بينه وبين حسني مبارك

وطنا اليوم_عقب ضجة كبيرة أثارها في مصر، علق المغني الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا على الشبه الكبير بينه وبين الرئيس المصري الراحل حسني مبارك.

وفي حسابه على منصة “إنستغرام”، نشر بهاتاشاريا صورتين له، وبمقابلهما صورتان للرئيس مبارك، وكتب عليهما: “مذهل! أنا تريند في مصر”.

وتفاعل نشطاء على “إنستغرام” مع المنشور، حيث علق أحدهم قائلا: “وحشتنا يا ريس ، كنت غايب فين الفترة دى كلها”، وأضاف آخر: “وحشتنا يا زعيم”.



وجاء ذلك بعد أن انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صور ومقطع فيديو لرجل يشبه الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وهو المغني الهندي أبهيجيت بهاتاشاريا، حيث فوجئ المتابعون المصريون بمدى الشبه بين بهاتاشاريا، ومبارك، مما أثار التعليقات الطريفة والتساؤلات عن هذا المغني الهندي.


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