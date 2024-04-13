بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ترامب حول الهجوم الإيراني على إسرائيل: يمكن أن ينتهي الأمر بحرب عالمية

منذ ساعة واحدة
ترامب حول الهجوم الإيراني على إسرائيل: يمكن أن ينتهي الأمر بحرب عالمية

وطنا اليوم_حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فجر اليوم السبت، من حرب عالمية جديدة على خلفية التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتصاعد حدة التهديدات بين إيران وإسرائيل.


وفي حديثه من منتجع مار إيه لاغو في فلوريدا، قال رجل الأعمال الجمهوري: “ما حدث مع إسرائيل في السابع من أكتوبر، وما يحدث معها الآن (تهديد إيران بالانتقام) يمكن أن ينتهي بحرب عالمية”.

وأضاف: “لدينا رئيس لا يعرف ماذا يفعل ولا يمكنه وضع جملتين معا، أو أن يجد طريق الخروج من المنصة، ويمكن أن ينتهي بنا الأمر إلى حرب عالمية”.


وتابع: “كما تعلمون، أمامنا أقل من سبعة أشهر بقليل الآن قبل الخامس من نوفمبر. لكن هذه المدة تعتبر أبداً مديداً عندما يكون الناس غير أكفاء (يقصد جو بايدن)”.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس جو بايدن في تعليقه على الهجمة الإيرانية المتوقعة على إسرائيل: “سندعم إسرائيل وسنساعد في الدفاع عنها. وإيران لن تنجح”، وطالب طهران بعدم استخدام القوة في الوضع الحالي قائلا: “لا تفعلوا ذلك”.

وذكر موقع “أكسيوس”، نقلا عن ثلاثة مصادر أن “إيران نقلت رسالة إلى إدارة بايدن، عبر عدة دول عربية في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مفادها، أنه إذا تدخلت الولايات المتحدة في القتال بين إسرائيل وإيران، فسوف تتعرض القوات الأمريكية في المنطقة للهجوم”.

وعلى خلفية التصعيد المحتمل، تؤكد الولايات المتحدة لإسرائيل بكل الطرق الممكنة أنها ستدعم حلفاءها في مواجهة أي تهديدات صادرة عن إيران وأتباعها.

ووقعت غارة جوية إسرائيلية على مبنى القنصلية العامة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، مساء الأول من أبريل، ويضم مبنى القنصلية أيضا، مقر إقامة السفير الإيراني حسين أكبري، ولكنه لم يصب خلال الهجوم وبحسب بيان لوزارة الدفاع السورية، فقد تم تدمير مبنى القنصلية بالكامل نتيجة الهجوم.

وفقا للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، قتلت الغارة الإسرائيلية سبعة ضباط في الحرس الثوري الإيراني، من بينهم اثنان من كبار المستشارين العامين، هما محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، ونائبه العميد محمد هادي حاجي رحيمي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:20

واشنطن ترصد تحريك طهران لمسيرات وصواريخ.. مصادر تكشف

10:06

عمان الأهلية تتميز في تصنيف كيو أس العالمي للحقول العلمية…صور

10:00

الملكاوي يكتب: الأردن قلب يحتضن النازحين السوريين، وكل شعوب العالم دون عنصرية أو تمييز

09:31

تعيين الأردني مهند هادي منسقا أمميا للشؤون الإنسانية في فلسطين

08:36

شرطة نيويورك تشتبك مع متظاهرين متضامنين مع غزة-

07:39

فتاة تنهي حياة شاب بسبب أولوية ركوب (توك توك) في مصر

00:18

مقتل شخص في ضربات روسية على منطقة خاركيف الأوكرانية

00:05

الإعلام سلاح فتاك في زمن التكنولوجيا: احتلال بلا حرب

23:19

إندونيسيا .. لا صحة لمساعٍ للتطبيع مع إسرائيل مقابل عضوية منظمة التعاون الاقتصادي

22:50

في مكه “نشر اسمه تشهيرا به”.. الأمن السعودي يعتقل مصريا لتحرشه بامرأة

22:22

حماس : قصف مخيم النصيرات حلقة جديدة من حرب الإبادة

21:04

بعد إصابة طفلة في الكرك.. خبراء الزواحف يحذرون جميع الأردنيين

وفيات
وفيات الأربعاء 10 – 4 – 2024وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيود