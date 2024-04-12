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في مكه “نشر اسمه تشهيرا به”.. الأمن السعودي يعتقل مصريا لتحرشه بامرأة

منذ دقيقة واحدة
في مكه “نشر اسمه تشهيرا به”.. الأمن السعودي يعتقل مصريا لتحرشه بامرأة

وطنا اليوم _أعلن الأمن العام السعودي، الجمعة، اعتقال مقيم من الجنسية المصرية لتحرشه بامرأة في العاصمة المقدسة، ونشر اسمه تشهيرا به، كما أحاله إلى النيابة العامة.

وقال الأمن العام السعودي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا، إن “شرطة العاصمة المقدسة في مكة المكرمة ألقت القبض على المقيم من الجنسية المصرية، وليد السيد عبدالحميد، لتحرشه بامرأة”.

وأضاف الأمن العام السعودي في منشوره، أنه “تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة”.


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