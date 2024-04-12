الامير مرعد ابن رعد يزور احد المحاربين القدامى في قرية ملكا





وطنا اليوم_ محمد ملكاوي _زار سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، يرافقه مدير عام الهيئة العميد الركن الطيار المتقاعد موران ترك، ومجموعة من العاملين في الهيئة، اليوم الاثنين، عدداً من المصابين العسكريين في محافظة إربد ضمن حملة شهر رمضان المبارك التي تنفذها الهيئة سنوياً، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الداعمة.



واطمأن سموه خلال الزيارة الختامية للحملة، على الأحوال الصحية والمعيشية للمصابين العسكريين، ناقلاً لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، واعتزازه بجهودهم وتضحياتهم في خدمةً الوطن وحفظ أمنه واستقراره، كما استمع سموه إلى مقترحاتهم ومطالبهم بشأن الخدمات التي تقدمها الهيئة لهم ولذويهم.



من جهتهم، ثمن المصابون العسكريون هذه اللفتة الكريمة التي تؤكد حرص الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين على إدامة التواصل مع منتسبيها المصابين العسكريين، وبخاصة في هذا الشهر الفضيل، مؤكدين الاعتزاز والولاء والالتفاف حول الراية الهاشمية.



يشار إلى أن الهيئة تقوم بسلسلة زيارات دورية خلال العام في إطار حرصها الدائم على التواصل مع المصابين العسكريين في مختلف المحافظات وتلمس احتياجاتهم وتتبع أحوالهم، والسعي من أجل توفير سبل الحياة الكريمة لهم بما ينسجم مع دور الهيئة في تقديم مختلف خدمات الرعاية والتأهيل للمصابين العسكريين وذويهم.

وقدمت عشيرة الملكاوي “اليعاقبة”

بالشكر الجزيل والامتنان

لسمو الامير مرعد ابن رعد حفظة الله ورعاه والوفد المرافق من الديوان الملكي العامر على زيارة السيد فيصل ملكاوي احد المحاربين القدامى في القوات المسلحة الباسلة الجيش العربي على زيارتهم الكريمة لمنزله في قرية دار الباشا – ملكا

هذا ما عهدناه من ال هاشم وسيدنا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم

حفظ الله الوطن والبلاد في ضل الراية والقيادة الهاشمية الحكيمة وضل سيدنا ابا الحسين المعظم

وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبدالله حفظة الله ورعاه

عنهم السيد فيصل حسن ( ابو نادر )

السيد حسن طلال ( ابو عماد )