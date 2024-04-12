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لنرويج تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين

منذ 29 ثانية
لنرويج تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين

وطنا اليوم_قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، الجمعة، إن بلاده مستعدة للاعتراف بدولة فلسطين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني بيدرو سانشيز، في أوسلو، بحسب بيان لرئاسة الوزراء النرويجية.
“ستوره”، أضاف أن النرويج مستعدة أيضاً لدعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة بعد الاعتراف بها.
وأكد أن “المسألة الأساسية دعم السلام في المنطقة، وتحديد توقيت وكيفية فعل ذلك”.

وأوضح ستوره، أن النرويج تشارك إسبانيا الرأي في بعض المواضيع المتعلقة بفلسطين وتتعاون معها.
وتابع أنهم سيزيدون من فاعليتهم في هذا الخصوص خلال الأسابيع القادمة.
والخميس، بدأ رئيس الوزراء الإسباني، جولة تستغرق يومين إلى بولندا والنرويج وأيرلندا بهدف العمل مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتبذل الحكومة الإسبانية جهوداً دبلوماسية مكثفة لعقد مؤتمر سلام دولي قائم على حل الدولتين، متعهدة بالاعتراف بدولة فلسطين قبل حلول الصيف المقبل.


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