بريطانيا: اعتقال محتجين على مبيعات الأسلحة لإسرائيل أمام وزارة الدفاع

وطنا اليوم_اعتقلت الشرطة البريطانية 5 أشخاص للاشتباه في تسببهم بأضرار إجرامية، أمس الأربعاء، إثر رش مقر وزارة الدفاع في لندن بالطلاء الأحمر احتجاجاً على مواصلة بريطانيا بيع الأسلحة لإسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية.



وكان متظاهرون ضد الحرب الإسرائيلية على غزة قاموا برش مبنى وزارة الدفاع البريطانية في لندن باللون الأحمر، مطالبين بوقف التعاون العسكري البريطاني مع إسرائيل، مثلما طالبوا بأن يلتزم كل من حزبي المحافظين والعمل بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.



وأضافت الصحيفة، أن مقطع فيديو نُشر على منصة (إكس) أظهر العديد من المتظاهرين وهم يقفزون على السور الخارجي لمبنى وزارة الدفاع قبل رش جدران المبنى بالطلاء الأحمر.