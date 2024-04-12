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مقتل شخص في ضربات روسية على منطقة خاركيف الأوكرانية

منذ دقيقتين
مقتل شخص في ضربات روسية على منطقة خاركيف الأوكرانية

وطنا اليوم_قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون الجمعة خلال قصف روسي على منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا التي تستهدفها روسيا بشكل متزايد، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وقالت الشرطة على “تلغرام”: “أصيب ثلاثة مدنيين في القصف، وقُتل رجل يبلغ 65 عاماً”، موضحة أن الضربات استهدفت مدينة فوفشانسك، وقرية موناتشينيفكا، وكذلك منطقة كوبيانسك.

إلى ذلك أصيب ثلاثة أشخاص في منطقة دونيتسك الشرقية وشخصان آخران في منطقة خيرسون الجنوبية، بحسب السلطات المحلية.

وتتعرض منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا لقصف الجيش الروسي بشكل شبه يومي منذ عدة أسابيع، إذ يستهدف منشآت الطاقة خصوصاً ما يتسبب في انقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخطوط الدفاعية المحفورة حديثا في منطقة خاركيف في وقت سابق هذا الأسبوع حيث أكد أن المنطقة يجب أن تكون “جاهزة للدفاع عن نفسها” ضد الروس.


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