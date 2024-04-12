الحكومة تقترض 2.050 مليار دينار كسندات وأذونات خزينة منذ بداية 2024

وطنا اليوم_أظهرت بيانات البنك المركزي، أن الحكومة اقترضت ما مقداره 2.050 مليار دينار كسندات وأذونات خزينة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه.



ووفقا للبيانات فإن الحكومة اقترضت ما قيمته 1.8 مليار دينار كسندات خزينة عبر طرح 14 إصدارا، فيما اقترضت الحكومة 250 مليون دينار كأذونات خزينة.



وتعتبر السندات من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.