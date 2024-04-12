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وفاة رجل وزوجته وإصابة أطفالهم بحادث تدهور مروع جنوبي عمان

منذ ساعة واحدة
وفاة رجل وزوجته وإصابة أطفالهم بحادث تدهور مروع جنوبي عمان

وطنا اليوم_توفي شخصين وأصيب أربعة آخرون تنوعت إصاباتهم بين السيئة والمتوسطة نتيجة حادث تدهور مروع لمركبتهم وقع ظهر اليوم الجمعة في منطقة بالقرب من ضبعة جنوبي العاصمة عمان.

وقالت مصادر إن كوادر الدفاع المدني نقلت المصابين والوفيات إلى مستشفى النديم الحكومي في مأدبا.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المتوفين رجل وزوجته والمصابون أطفالهم.


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