100 شاحنة مساعدات أردنية تدخل قطاع غزة

وطنا اليوم_وصلت اليوم الجمعة إلى قطاع غزة، قافلة المساعدات الغذائية الأردنية المكونة من 100 شاحنة، من خلال معبر كرم أبو سالم والتي أعلن عن ارسالها امس الخميس.



وقال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي،إن هذه القافلة تسعى لتخفيف الضغوط الإنسانية المتزايدة على سكان قطاع غزة، الذين يعانون من نقص حاد في الموارد الغذائية والطبية.



وأكد الشبلي التزام الأردن بضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وتذليل أية عوائق في سبيل إغاثة الأشقاء في غزة.



وتضمنت القافلة مجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية، من المقرر أن توزع بالتعاون مع الشركاء من منظمات دولية، حسب الشبلي.



ويشار إلى أن هذه القافلة تعد الثانية خلال عيد الفطر المبارك، بعد وصول قافلة مكونة من أكثر من 105 شاحنة.