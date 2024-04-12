روسيا لمواطنيها : الاردن بلد مستقر امنيا ولا مانع من السفر للمملكة

وطنا اليوم_اكدت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة نوفوستي ان الوضع لا يزال متوترًا في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك في منطقة الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، غير مستقر.



وأوضحت ردا على سؤال انه على المواطنين الروس الامتناع عن السفر إلى المنطقة، وخاصة إسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، إلا في حالات الضرورة القصوى.



وتابعت: أما في الأردن فإن الوضع الأمني هناك لا يزال مستقرا. ويبدو أن انتقال الأعمال العدائية من قطاع غزة إلى أراضي المملكة أمر مستبعد، ولا مانع من سفر الروس للمملكة.



وتابعت: نحث مواطنينا على متابعة الرسائل والتوصيات العملية المنشورة على منصات المعلومات الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، والمواقع الرسمية للمؤسسات الخارجية الروسية في البلدان المذكورة، والإدارة القنصلية ومركز العمليات التابع لوزارة الخارجية الروسية.