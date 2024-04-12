مجلس الأمن الدولي: لا إجماع بشأن عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة

وطنا اليوم_

أقر مجلس الأمن الدولي، الخميس، بفشل إعضاءه في التوصل إلى توافق بشأن حصول الدولة الفلسطينية على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.



وقالت سفيرة مالطا فانيسا فرازير التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لشهر نيسان/أبريل إنه “لم يكن هناك إجماع” خلال الاجتماع المغلق للمجلس.



وأضافت فرازير أنه “رغم ذلك، كانت الغالبية تؤيد بشكل واضح جدا المضي قدما في طلب العضوية”، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.