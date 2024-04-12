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هل الأجواء مناسبة للرحلات نهاية الأسبوع .. الأرصاد توضح

منذ 6 ثواني
هل الأجواء مناسبة للرحلات نهاية الأسبوع .. الأرصاد توضح

وطنا اليوم_ترتفع درجات الحرارة خلال نهار الجمعة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وفي ساعات الليل يكون الطقس باردا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.

أما السبت، يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في الشرق، ويحتمل في ساعات المساء هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من الشرق.


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