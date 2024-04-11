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فاجعة عائلة في مادبا.. وفاة حدث وشقيقته غرقا داخل بركة زراعية

منذ ساعة واحدة
فاجعة عائلة في مادبا.. وفاة حدث وشقيقته غرقا داخل بركة زراعية

وطنا اليوم_أكد الناطق باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي، وفاة حدث يبلغ عمره 10 أعوام وشقيقته 12 عام، إثر تعرضهما للغرق داخل بركة زراعية في محافظة مادبا، اليوم الخميس.
 
وأضاف السرطاوي أنه تم اسعاف الحدث وشقيقته الى مستشفى النديم الحكومي، وما لبثا أن فارقا الحياة.


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