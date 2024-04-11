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جيش الاحتلال ينسى حفارة ضخمة في خان يونس

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال ينسى حفارة ضخمة في خان يونس

وطنا اليوم:كشفت مصادر إسرائيلية أن الفرقة 98 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي انسحبت من خان يونس قبل أيام، نسيت وراءها حفارة ضخمة تابعة للجيش، كانت الفرقة تستخدمها للبحث عن أنفاق حركة حماس في المدينة.
ومن غير الواضح كيف “نسي” الجيش الإسرائيلي مثل هذه الأداة الضخمة داخل قطاع غزة.
إلا أنه وبعد اكتشاف ما حصل، قام الطيران الإسرائيلي باستهداف الحفارة وتدميرها لكي لا تستولي عليها حركة حماس وتقوم باستغلالها، وفق المصادر ذاتها.
وشرعت قيادة الفرقة 98 في التحقيق في ملابسات هذه الحادثة المحرجة جدا لجيش الاحتلال. وقالت إنها قد تتخذ إجراءات ضد الضباط المسؤولين عن هذه الحادثة.
فيما أفاد الناطق باسم الجيش بأن هذه الحادثة جاءت خلافا للتعليمات، وأنه يجري التحقيق في ملابساتها، وانه سيتم استخلاص العبر في نهاية التحقيق.
وسحبت إسرائيل جل قواتها من جنوب قطاع غزة بما في ذلك خان يونس، وفق ما أعلن الجيش ووسائل إعلام، الأحد، بعد أشهر من المعارك العنيفة مع حماس، والتي أدت إلى دمار واسع في المنطقة.
وتقول إسرائيل إن خان يونس معقل رئيسي لحماس، وإن عمليتها خلال الأشهر القليلة الماضية أسفرت عن مقتل آلاف النشطاء وألحقت أضرارا جسيمة بشبكة واسعة من الأنفاق التي تستخدمها حماس لنقل الأسلحة والمقاتلين، وزعمت العثور على أدلة على وجود محتجزين فيها.


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