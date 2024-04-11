تلفريك عجلون يشهد إقبالا لافتا من قبل الزوار

وطنا اليوم:شهد موقع تلفريك عجلون في أول يومي عيد الفطر حركة سياحية لافتة على الرغم من الأجواء الباردة.

وقال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، اليوم، إنه تم تنفيذ خطة متكاملة لاستقبال الزوار خلال عطلة العيد وتوفير رحلات ممتعه عبر العربات وسط أجواء خلابة.

وأشار إلى أنه تم استثمار عطلة العيد والإقبال الذي يشهده الموقع، لإقامة فعاليات ترفيهيه وبازارات للمنتوجات الشعبية، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تتلاءم مع طبيعة الموقع .

ودعا جميع الزوار إلى ضرورة تواصلهم المسبق على الخط الساخن للتلفزيك قبل الانطلاق للزيارة على الرقم 0782111265.