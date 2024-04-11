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الفايز يؤكد أهمية تسهيل الدخول عبر المنافذ الحدودية إلى العقبة

منذ ساعتين
الفايز يؤكد أهمية تسهيل الدخول عبر المنافذ الحدودية إلى العقبة

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، أهمية تسريع وتسهيل إجراءات الدخول عبر المنافذ الحدودية إلى العقبة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، وتسهيل إجراءات دخولهم دون أي تأخير أو تعطيل، كي تبقى عجلة الدخول متسارعة ضمن عمليات التفويج، وتلافيًا للازدحام.
وخلال تفقده، اليوم الخميس، مركز وادي اليتم والاطلاع على سير العمل في المركز، أشاد الفايز بجهود العاملين لتسهيل الدخول للزوار المحليين إلى مدينة العقبة لقضاء عطلة العيد فيها، والاستمتاع بطقسها المعتدل، خاصة في مثل هذه الأيام.
واستمع من مساعد مدير مركز جمرك اليتم المقدم محمد عليان، إلى الإجراءات التي تقوم بها دائرة الجمارك للتسهيل على المواطنين، لافتا إلى أن المؤشرات تدل على تزايد أعداد زوار العقبة، لقضاء عطلة عيد الفطر والاستمتاع بأجوائها الربيعية، إضافة إلى التسوق وحضور الفعاليات الفنية التي أعدتها السلطة خلال العيد.


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