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مسؤول أميركي: نتواصل مع الإيرانيين ورسالتنا لهم لا تهاجموا إسرائيل

منذ ساعتين
مسؤول أميركي: نتواصل مع الإيرانيين ورسالتنا لهم لا تهاجموا إسرائيل

وطنا اليوم:قال مسؤول أميركي اننا نتواصل مع الإيرانيين عبر قنوات سرية، ورسالتنا لهم هي لا تهاجموا إسرائيل.
وان زيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية إلى إسرائيل والمنطقة كانت مقررة قبل ضربة دمشق.
الى ذلك قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن “إيران أجلت هجوما على إسرائيل في اللحظة الأخيرة بسبب التحذيرات الأميركية، لكنه لا يزال متوقعا”.
وتوقعت الولايات المتحدة الأميركية قيام إيران بتوجيه ضربة صاروخية وشيكة على إسرائيل، في حين أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية أنها علّقت رحلاتها من طهران وإليها، بسبب حالة التأهب تحسبا لانتقام إيراني محتمل على خلفية غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا.
وقالت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتقدون أن الهجوم الكبير لإيران ووكلائها باستخدام الصواريخ والمسيّرات ضد أهداف عسكرية وحكومية إسرائيلية بات وشيكا وقد يحدث في الأيام المقبلة.
وأضافت بلوميبرغ أنه تم إبلاغ حلفاء إسرائيل الغربيين أنه من غير المتوقع أن يتم استهداف منشآت مدنية، وأن الهجوم قد لا يأتي بالضرورة من شمال إسرائيل.


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