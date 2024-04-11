حركة سياحية نشطة يشهدها موقع جرش الأثري

وطنا اليوم:شهد موقع جرش الأثري ثاني أيام عيد الفطر المبارك حركة سياحية نشطة من قبل الزوار محليا وخارجيا.

وقال مدير سياحة جرش ثائر عياصرة، إنه تم تنفيذ خطة متكاملة لاستقبال الزوار للمواقع السياحية والتاريخية داخل المحافظة وتكثيف الزيارات الرقابية على المنشآت السياحية.

وأشار إلى أنه تم إجراء أعمال التنظيف لإزالة الأعشاب وتعقيم الحاويات في المواقع بما يعكس الوجه الحضاري للمحافظة، داعيا إلى أهمية التعاون من قبل الجميع والحفاظ على البيئة نظيفة.