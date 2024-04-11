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وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقّد عدد من دور الرعاية التطوعية للأيتام وفاقدي السند الأسري وكبار السن

منذ 28 ثانية
وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقّد عدد من دور الرعاية التطوعية للأيتام وفاقدي السند الأسري وكبار السن


وطنا اليوم_تفقدّت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال جولتها الميدانية، اليوم الخميس، عددًا من الجمعيات والدور التي تُعنى بخدمات الرعاية والإيواء التطوعية للأطفال الأيتام وكبار السن، استهلتها بزيارة جمعية رعاية اليتيم في عمان، حيث اطلعت على واقع ومستوى الخدمات المقدّمة للأطفال الأيتام فيها.  

وقالت، أنّ هذه الزيارة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك تأتي لمعايدة الأطفال والمنتفعين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وانطلاقاً من دور الوزارة في توفير الدعم الاجتماعي والنفسي لهم، في كافة المناسبات وعلى مدار العام.

وبيّنت ان الوزارة دأبت على مشاركة فرحة العيد مع المنتفعين في دور الايتام وكبار السن،لمشاركتهم فرحة العيد ، مؤكدّة على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الامين سمو الأمير الحسين بن عبد الله حفظه الله الاهتمام بهذه الفئة العزيزة.

وأضافت أنّ الوزارة تسعى باستمرار إلى تحسين الخدمات لهذه الفئة، من خلال الدور التابعة لها، وكذلك الدور التي يديرها ويشرف عليها القطاع التطوعي، الذي يشكّل رديف وشريك للوزارة في تقديم الخدمات الاجتماعية.

وتطرّقت إلى أهمية تقديم خدمات الرعاية للأطفال المنتفعين فيها، وفقاً لأعلى مستويات معايير الممارسات الفضلى، وبما ينسجم مع الاستراتيجية القطاعية للوزارة في هذا المجال.

كما شملت الجولة زيارة دار مثابة الايمان لرعاية الأيتام وجمعة دارات سمير شما لكبار السن، قدّمت لمنتفعيها التهاني والهدايا بمناسبة العيد، واستمعت خلالها إلى استعراض لأهم البرامج المقدمة للمنتفعين فيها.


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