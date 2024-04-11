بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الحنيطي يزور عدد من وحدات وتشكيلات القوات المسلحة ثاني أيام عيد الفطر

منذ ساعة واحدة
الحنيطي يزور عدد من وحدات وتشكيلات القوات المسلحة ثاني أيام عيد الفطر

وطنا اليوم:زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، كتيبة حرس الحدود/٣ الملكية، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، وشاركهم فرحة ثاني أيام عيد الفطر السعيد، وكان في استقباله قائد المنطقة.
وفي ذات السياق، زار اللواء الركن الحنيطي قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية ومركز القيادة والسيطرة التابع لقيادة سلاح الجو الملكي، وكان في استقباله قائد سلاح الجو الملكي.
والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة بمرتبات الوحدات والتشكيلات ونقل لهم تحيات ومباركة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وثمن اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارات الدور الكبير الذي تبذله القوات المسلحة الأردنية في تقديم المساعدة الإنسانية والطبية للأهل في قطاع غزة، عبر الإنزالات الجوية التي ينفذها نسور سلاح الجو الملكي، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تقوم به المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع ونابلس للتخفيف من معاناة الأشقاء في الأراضي الفلسطينية.
وفي نهاية الزيارات أشاد اللواء الركن الحنيطي بالمعنويات والكفاءة العالية التي يتمتع بها نشامى القوات المسلحة والجهود الكبيرة المبذولة من قبلهم للذود عن حياض الوطن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:14

وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقّد عدد من دور الرعاية التطوعية للأيتام وفاقدي السند الأسري وكبار السن

15:58

من يمس بنا سنضربه .. نتنياهو: نستعد لتحديات من جبهات أخرى

15:49

محطم تمثال صدام حسين: نادم على ما اقترفت يداي

15:24

صحة غزة: 63 شهيدا و45 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية

15:17

القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية على شمال غزة

14:18

الأردن يسير ثاني أيام العيد 100 شاحنة مساعدات لغزة

14:12

لقاء مباشر بين رئيس الـCIA وقادة حماس في القاهرة

13:17

تراجع حاد في إشغال فنادق البترا خلال عيد الفطر

13:01

الأردن يرسل آلاف الطرود الغذائية والطبية للأشقاء الفلسطينيين في غزة

12:53

17 قتيلًا و40 جريحًا بحادث سير مروع في باكستان

12:48

أميركية تقتل زوجها وتلقي ابنتَيها من السيارة بسبب الكسوف

12:13

روسيا لمواطنيها: ممنوع السفر إلى الشرق الأوسط

وفيات
وفيات الأربعاء 10 – 4 – 2024وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيود