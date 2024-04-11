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القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية على شمال غزة

منذ ساعة واحدة
القوات المسلحة تنفذ 6 إنزالات جوية على شمال غزة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الخميس 11 نيسان 2024، 6 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية تضمنت ملابس ومواد غذائية وإغاثية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.
وشاركت في عملية الإنزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية المانيا الاتحادية، إضافةً إلى طائرة تابعة لمملكة هولندا.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.
وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 82 إنزالاً جوياً أردنياً، و184 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.


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