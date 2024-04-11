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الأردن يسير ثاني أيام العيد 100 شاحنة مساعدات لغزة

منذ 38 ثانية
الأردن يسير ثاني أيام العيد 100 شاحنة مساعدات لغزة

وطنا اليوم:سيرت القوات المسلحة الأردنية والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ثاني أيام عيد الفطر المبارك قافلة مساعدات جديدة إلى الأهل في قطاع غزة مكونة من 100 شاحنة محملة بالمواد الغذائية المتنوعة.
ووفقا لبيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أن شاحنة ستعبر من خلال جسر الملك حسين و50 أخرى من خلال المعبر الشمالي جسر الشيخ حسين تمهيداً لنقل المساعدات إلى قطاع غزة.
وتضم القافلة مواد غذائية متنوعة مثل الطحين والأغذية الجاهزة، جاءت بفضل الجهود الجماعية والتبرعات السخية من الذين أبدوا تضامنهم اللامحدود مع أهل غزة في هذه الأوقات الصعبة ومنهم السفاره الفرنسية ووقف ثريد والهلال الأحمر القطري وبرنامج الغذاء العالمي WFP.
الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، قال إنّ التبرعات سيتم توزيعها بالتعاون مع جمعيات ومنظمات شريكة تعمل على الأرض في غزة، لضمان وصول المساعدات للمحتاجين بالشكل الأمثل.
وأضاف الشبلي أن الأردن يعمل ليل نهار لإيصال المساعدات براً وجواً، وستبقى الجهود مستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.
وبين أنه مع إرسال هذه القافلة فإن إجمالي عدد الشاحنات المرسلة يصل إلى غزة 887 شاحنة.
ولفت الشبلي إلى أن الأردن مستمر في تقديم الدعم والمساعدة في الظروف الراهنة، ونأمل أن تسهم هذه المساعدات في تخفيف الضغوطات عن سكان غزة، وتعزيز الأمن الغذائي في القطاع خلال هذه الأوقات العصيبة.


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