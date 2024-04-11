لقاء مباشر بين رئيس الـCIA وقادة حماس في القاهرة

وطنا اليوم:كشفت تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن وجود اتصال بين مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) ويليام بيرنز على “اتصال مباشر مع مسؤولي حماس”.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن بيرنز قدم اقتراح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة إلى مسؤولين من قطر، ومصر، وحماس في القاهرة خلال المفاوضات، رغم أن الولايات المتحدة تصنف حركة حماس كمنظمة “إرهابية”.

وبينت أن الولايات المتحدة لا تتواصل بالعادة بشكل مباشر مع المنظمات التي تصنفها على أنها إرهابية إلا من خلال وسطاء.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن هذا اللقاء غير العادي يعكس الجهود المكثفة التي تبذلها إدارة جو بايدن لتخفيف الكارثة الإنسانية في القطاع وسط ضغوط دولية تمارس على الولايات المتحدة للتنازل عن جزء من دعمها لـ “إسرائيل” في عدوانها على غزة.