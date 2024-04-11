بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

لقاء مباشر بين رئيس الـCIA وقادة حماس في القاهرة

منذ 26 ثانية
لقاء مباشر بين رئيس الـCIA وقادة حماس في القاهرة

وطنا اليوم:كشفت تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن وجود اتصال بين مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) ويليام بيرنز على “اتصال مباشر مع مسؤولي حماس”.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن بيرنز قدم اقتراح الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة إلى مسؤولين من قطر، ومصر، وحماس في القاهرة خلال المفاوضات، رغم أن الولايات المتحدة تصنف حركة حماس كمنظمة “إرهابية”.
وبينت أن الولايات المتحدة لا تتواصل بالعادة بشكل مباشر مع المنظمات التي تصنفها على أنها إرهابية إلا من خلال وسطاء.
واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن هذا اللقاء غير العادي يعكس الجهود المكثفة التي تبذلها إدارة جو بايدن لتخفيف الكارثة الإنسانية في القطاع وسط ضغوط دولية تمارس على الولايات المتحدة للتنازل عن جزء من دعمها لـ “إسرائيل” في عدوانها على غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:17

تراجع حاد في إشغال فنادق البترا خلال عيد الفطر

13:01

الأردن يرسل آلاف الطرود الغذائية والطبية للأشقاء الفلسطينيين في غزة

12:53

17 قتيلًا و40 جريحًا بحادث سير مروع في باكستان

12:48

أميركية تقتل زوجها وتلقي ابنتَيها من السيارة بسبب الكسوف

12:13

روسيا لمواطنيها: ممنوع السفر إلى الشرق الأوسط

12:06

تجريد ملكة جمال ماليزية من لقبها بسبب فيديو

11:31

واشنطن تتوقع ضربة إيرانية وشيكة على إسرائيل وتطلب وساطة إقليمية

11:18

جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية بمحيط مخيم النصيرات

11:05

الدفاع المدني : نشر 22 نقطة متقدمة تغطي جميع المواقع المائية

10:55

أكبر شركة طيران ألمانية تعلق رحلاتها من وإلى طهران

10:50

دراسة لرفع سعر تذكرة دخول مدينة البترا الأثرية

10:13

الجيش الأميركي يعلن إسقاط 11 مسيرة للحوثيين

وفيات
وفيات الأربعاء 10 – 4 – 2024وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيود