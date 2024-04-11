تراجع حاد في إشغال فنادق البترا خلال عيد الفطر

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، فارس بريزات، الخميس، إنّ هنالك تصورا ودراسة لدى الحكومة لزيادة رسوم دخول البترا خلال الفترة المقبلة.

وبين بريزات، أن نسبة إشغال الفنادق في مدينة البترا خلال عيد الفطر شهدت تراجعا حادا، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال لم تتجاوز 17%.

وأضاف أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثر بشكل كبير على تدفق السياح للأردن وهو ما انعكس على أرقام زوار مدينة البترا.