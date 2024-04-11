الأردن يرسل آلاف الطرود الغذائية والطبية للأشقاء الفلسطينيين في غزة

وطنا اليوم:قامت جمعية “الغراء الخيرية” بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية بإرسال أكثر من 3000 طرد غذائي إلى الأهل في قطاع غزة خلال اليومين السابقين.

وتستعد الجمعية إلى إرسال نحو 3000 الآف طرد جديد خلال الساعات القادمة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية، وفق رئيس الجمعية د. حسان عبد الحميد الصفدي.

وقال الصفدي إن الطرود الغذائية احتوت على مختلف أصناف الأطعمة الغذائية التي تساعد الغزيين على الصمود في وجه ماكنة القتل الإسرائيلية، التي عمدت على تدمير البنى التحتية ومنع دخول المساعدات الغذائية إلا في حدها الأدنى بهدف إجبار السكان على النزوح إلى خارج القطاع المحاصر منذ 17 عاماً.

وضمت الطرود المرسلة الزيوت والأرز والطحين والبقوليات المعلبة والعدس والسكر والشاي وغيرها مما يحتاجه الأهل هناك.

أجهزة ومعدات طبية

وأرسلت الجمعية جهاز طبي لعيادة العيون وجهاز طبي لعيادة الأسنان، كما أرسلت الجمعية خلال الفترة الماضية نحو 5 آلاف “حرام”، ومواد طبية، عدا عن المئات من الطرود التي تحتوي على الملابس وأكثر من 325 طرد لملابس نسائية.

ويشار إلى أن جمعية الغراء الخيرية أطلقت مبادرة “يداً بيد” خلال زلزال تركيا وسوريا لتقديم المساعدات اللازمة للعائلات المنكوبة آنذاك، واستمرت الحملة بنسختها الثانية والثالثة إسناداً ودعماً للأهل في قطاع غزة.

وكانت قافلة المساعدات الأردنية الضخمة المكونة من 105 شاحنات والمحملة بالمساعدات الإنسانية وصلت إلى قطاع غزة بالتزامن مع عيد الفطر، وذلك بعد عبورها من خلال معبر كرم أبو سالم، بحسب بيان صادر عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأفاد البيان ، أنه سيتم توزيع المساعدات على الأهالي وذلك في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في غزة.

وتضمنت الشحنات مواد غذائية، تم تسليمها للجمعيات الشريكة من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في القطاع.

من جهته قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، إن هذا العمل يأتي كجزء من التزام الأردن المستمر بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الأزمات.

وأكد على أن الهيئة تعمل على التنسيق الوثيق مع شركائها في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى الأكثر حاجة في غزة.

وأضاف “نحن ملتزمون بتقديم يد العون لإخواننا في غزة، وسنستمر في جهودنا لتخفيف معاناتهم في هذه الأوقات الصعبة،”، مشددا على أهمية التعاون الدولي والدعم المتواصل للشعب الفلسطيني.

وتستمر الجهود الأردنية في إسناد الأهل بالقطاع من خلال تنفيذ عمليات إنزال جوية بمشاركة دول شقيقة وصديقة بشكل شبه يومي إضافة إلى إرسال القوافل البرية إلى القطاع من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ومختلف الجهات ذات الإختصاص، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والجهات المتبرعة.

ويشار إلى أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قد ارتفع إلى 80 إنزالا جويا، و180 إنزالا جويا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.