بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية بمحيط مخيم النصيرات

منذ ساعتين
جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية بمحيط مخيم النصيرات

وطنا اليوم:قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش بدأ عملية عسكرية في محيط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم أفاد مصدر بأن قصفا اسرائيليا متواصلا على مخيم النصيرات وسط القطاع اسفر عن سقوط 5 شهداء من بينهم أطفال ونساء. واستهدف القصف عمارة سكنية ومدرسة تؤوي نازحين. جاء ذلك وسط اشتباكات بين مقاومين فلسطينين وقوات الاحتلال المتوغلة شمالي المخيم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:48

أميركية تقتل زوجها وتلقي ابنتَيها من السيارة بسبب الكسوف

12:13

روسيا لمواطنيها: ممنوع السفر إلى الشرق الأوسط

12:06

تجريد ملكة جمال ماليزية من لقبها بسبب فيديو

11:31

واشنطن تتوقع ضربة إيرانية وشيكة على إسرائيل وتطلب وساطة إقليمية

11:05

الدفاع المدني : نشر 22 نقطة متقدمة تغطي جميع المواقع المائية

10:55

أكبر شركة طيران ألمانية تعلق رحلاتها من وإلى طهران

10:50

دراسة لرفع سعر تذكرة دخول مدينة البترا الأثرية

10:13

الجيش الأميركي يعلن إسقاط 11 مسيرة للحوثيين

10:08

حركات بدفع بقيمة 3.1 مليارات دينار عبر إي فواتيركم منذ مطلع العام

10:05

عباس يعزي هنية باستشهاد أبنائه واحفاده

10:01

الأمن يضبط مركبة تسير بسرعة 244 كلم/الساعه

09:49

ليبرمان: على نتنياهو نقل السلطة في غزة لمصر

وفيات
وفيات الأربعاء 10 – 4 – 2024وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيود