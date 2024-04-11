جيش الاحتلال يبدأ عملية عسكرية بمحيط مخيم النصيرات

وطنا اليوم:قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش بدأ عملية عسكرية في محيط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم أفاد مصدر بأن قصفا اسرائيليا متواصلا على مخيم النصيرات وسط القطاع اسفر عن سقوط 5 شهداء من بينهم أطفال ونساء. واستهدف القصف عمارة سكنية ومدرسة تؤوي نازحين. جاء ذلك وسط اشتباكات بين مقاومين فلسطينين وقوات الاحتلال المتوغلة شمالي المخيم.