بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

دراسة لرفع سعر تذكرة دخول مدينة البترا الأثرية

منذ 5 ثواني
دراسة لرفع سعر تذكرة دخول مدينة البترا الأثرية

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، فارس بريزات، الخميس، إنّ هنالك تصورا ودراسة لدى الحكومة لزيادة رسوم دخول البترا خلال الفترة المقبلة.
وبين بريزات، أن نسبة إشغال الفنادق في مدينة البترا خلال عيد الفطر شهدت تراجعا حادا، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال لم تتجاوز 17%.
وأضاف أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أثر بشكل كبير على تدفق السياح للأردن وهو ما انعكس على أرقام زوار مدينة البترا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:13

الجيش الأميركي يعلن إسقاط 11 مسيرة للحوثيين

10:08

حركات بدفع بقيمة 3.1 مليارات دينار عبر إي فواتيركم منذ مطلع العام

10:05

عباس يعزي هنية باستشهاد أبنائه واحفاده

10:01

الأمن يضبط مركبة تسير بسرعة 244 كلم/الساعه

09:49

ليبرمان: على نتنياهو نقل السلطة في غزة لمصر

09:41

اعتدال على درجات الحرارة في الأردن

09:31

سلاح الجو الإسرائيلي يتدرب على طلعات بعيدة المدى

09:21

إعادة افتتاح مسجد بعد 100 عام من الإغلاق في اليونان

09:16

إصابتان في إطلاق نار على مسلمين أثناء احتفالهم بالعيد في أمريكا

06:14

إيران: تعليق الطيران فوق أجواء طهران بسبب مناورات عسكرية

05:42

فتى قاصر بالأردن يقبل صداقة شاب على مواقع التواصل.. والجنايات تجرّم العشريني وتسجنه 6 سنوات

03:25

تنسيق أميركي إسرائيلي بشأن هجوم إيراني محتمل

وفيات
وفيات الأربعاء 10 – 4 – 2024وفيات الثلاثاء 9-4-2024وفيات الاثنين 8-4-2024وفيات الأحد 7-4-2024وفاة رئيس بلدية الهاشمية الأسبق عقلة الزيود