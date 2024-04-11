حركات بدفع بقيمة 3.1 مليارات دينار عبر إي فواتيركم منذ مطلع العام

وطنا اليوم:بلغ عدد حركات الدفع المنفذة عبر تطبيق “إي فواتيركم” المعتمد من البنك المركزي الأردني، 15.6 مليون حركة بقيمة 3.1 مليارات دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، وفق إحصائيات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب هذه الإحصائيات ، بلغت قيمة الحركات عبر التطبيق 971 مليون دينار أردني في آذار مقارنة مع مليار و16 مليون دينار أردني في شباط الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 4.5%، فيما بلغ متوسط قيمة الحركات عبر إي فواتيركم 189 دينارا أردنيا.

وانخفضت الحركات المنفذة إلى 5.14 مليون حركة عبر تطبيق “إي فواتيركم” في آذار، مقارنة مع 5.16 مليون حركة في شباط، وبنسبة بلغت 0.8% في عدد الحركات.

وتصدرت الخدمات الحكومية قيمة الحركات المنفذة عبر تطبيق “إي فواتيركم” بقيمة 652 مليون دينار، فيما تلتها الخدمات المقدمة عبر شركات المحافظ ومقدّمي خدمات الدفع بقرابة 138 مليون دينار، ثم خدمات الماء والكهرباء بقيمة 60 مليون دينار.

وتلا ذلك التمويل والخدمات المالية بقيمة 36 مليون دينار، فالاتصالات بقيمة 29 مليون دينار، والغاز والطاقة 12 مليون دينار، فالبنوك بقيمة 12 مليون دينار أردني، تليها خدمات التعليم بقيمة 9 ملايين دينار، ثم قطاع التجارة والخدمات بقيمة 9 ملايين دينار، إضافة إلى النقل والسفر بقيمة 5 ملايين دينار.

وبنهاية آذار الماضي، تعامل مع التطبيق 33 ألف مستخدم جديد، بلغت نسبتهم 1% من إجمالي المستخدمين للتطبيق البالغ عددهم قرابة 4.22 مليون مستخدم، فيما وصل عدد المفوترين إلى 534، ضمن 1.780 ألف خدمة.

وعن الحركات المنفذة عبر التطبيق، تصدر قطاع الاتصالات بقرابة 1.816 مليون حركة، ثم قطاع الماء والكهرباء بمعدل 1.469 مليون حركة، تلاهما الدفع لقطاع الخدمات الحكومية بقرابة 888 ألف حركة، ثم شركات محافظ ومقدّمي خدمات الدفع بـ 489 ألف حركة.

وتلا ذلك، قطاع الخدمات المالية بمعدل 246 ألف حركة، ثم قطاع التعليم بحجم 27 ألف حركة، وقطاع النقابات والمنظمات بمعدل 33 ألف حركة، فقطاع التجارة والخدمات بمعدل 33 ألف حركة ثم 24 ألف حركة نفذت لخدمات الغاز والطاقة، إضافة إلى النقل والسفر بمعدل 27 ألف حركة