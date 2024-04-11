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عباس يعزي هنية باستشهاد أبنائه واحفاده

منذ 8 ثواني
عباس يعزي هنية باستشهاد أبنائه واحفاده

وطنا اليوم:أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تلقي رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية اتصالاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتعزيته باستشهاد أبناء وأحفاد لزعيم الحركة بقصف إسرائيلي.
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ ضربة في غزة الأربعاء أدت إلى استشهاد ثلاثة من أبناء هنية.
وأوضحت قناة الأقصى التابعة للحركة، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت مركبة في مخيم الشاطئ، مما أدى لاستشهاد حازم إسماعيل هنية وابنته آمال، وأمير إسماعيل هنية وابنه خالد، وابنته رزان، ومحمد إسماعيل هنية.


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