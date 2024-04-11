الأمن يضبط مركبة تسير بسرعة 244 كلم/الساعه

وطنا اليوم:ضبطت كوادر الدوريات الخارجية امس الأربعاء، مركبة تسير بسرعة 244 كلم وأخرى تسير بسرعة 228 كلم، وكلاهما بدون مبرر.

وقالت الإدارة في صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنها مستمرة برصد ومراقبة السرعات الجنونية.

وتابع أنّ هذا السرعات المسجلة كان بدون مبرر وبشكل مستهتر يشكل تهديدًا لسلامة وأمان مستخدمي الطرق.

ودعت السائقين لاتباع قواعد وأوليات المرور والالتزام بالسرعات المحددة على الطرق تجنباً لوقوع حوادث .