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بايدن: نتيجة النزاع في أوكرانيا تعتمد على الكونغرس

منذ ساعة واحدة
بايدن: نتيجة النزاع في أوكرانيا تعتمد على الكونغرس

وطنا اليوم_أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نتيجة النزاع في أوكرانيا تعتمد على موافقة الكونغرس الأمريكي في تمويل كييف.


وقال بايدن في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: “سيحسم النزاع في أوكرانيا عندما يجري رئيس مجلس النواب مايك جونسون تصويتا”.

وأشار إلى أن مبادرة مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا تحظى “بدعم ساحق” في الكونغرس.

وطلبت إدارة بايدن من الكونغرس في أكتوبر 2023 تمويلا إضافيا للملفات الأمنية بقيمة 106 مليارات دولار، نحو 60 منها لمساعدة أوكرانيا، لكن الجمهوريين عرقلوا التشريع بسبب اختلاف المواقف بشأن قضايا حماية الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد أكد في وقت سابق أن كييف ستخسر الحرب ويتهدد بقاء أوكرانيا كدولة، ما لم يقر الكونغرس الأمريكي حزمة المساعدات العسكرية البالغة قيمتها 60 مليار دولار.


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