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ترامب: أي يهودي يصوت لبايدن يجب فحص عقله

منذ دقيقة واحدة
ترامب: أي يهودي يصوت لبايدن يجب فحص عقله

وطنا اليوم_الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)– قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي يخوض سباق الانتخابات الرئاسة مجددًا، الأربعاء، إن أي شخص يهودي يصوت لصالح الرئيس جو بايدن “يجب أن يخضع لفحص عقله”.

وقال ترامب خلال جولة انتخابية في أتلانتا: “إنه (بايدن) لا يدعم إسرائيل. لقد تخلى عن إسرائيل. وأي شخص يهودي يصوت لصالح ديمقراطي أو يصوت لبايدن يجب أن يخضع لفحص عقله”.

يعد هذا التعليق أحدث مثال على تلاعب ترامب برأي افتراضي عن أن الأمريكيين اليهود لديهم ولاءات مزدوجة للولايات المتحدة وإسرائيل.

ولدى ترامب تاريخ طويل في انتقاد الأمريكيين اليهود الذين لا يدعمونه، وقال في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن أي شخص يهودي يصوت لبايدن لا يحب إسرائيل و”يجب التحدث إليه”.


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