الملك يبحث هاتفيا مع رؤساء مصر والعراق وفلسطين أوضاع قطاع غزة الخطيرة

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، اتصالات هاتفية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كما أجرى جلالته اتصالا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتناولت الاتصالات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة، فضلا عن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وتبادل جلالة الملك والقادة التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.