غانتس: سندخل رفح وسنعود إلى خان يونس وسنقاتل في الضفة ولبنان

وطنا اليوم:قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس: سندخل رفح وسنعود إلى خان يونس وان طاقمنا المفاوض يبذل جهدا كبيرا إلى جانب الضغط العسكري في الميدان

واكد : سنعيد مواطني الشمال إلى منازلهم مهما كلفنا ذلك من ثمن وينبغي أن نبني تحالفا إقليميا بقيادة أميركية ضد إيران

واضاف : يجب أن تكون هناك عقوبات على من يتنكر للخدمة العسكرية ومن لم يدرك أن أمرا عظيما تغير في 7 أكتوبر فهو مخطئ وان القتال مستمر في قطاع غزة بدرجات تختلف حسب الضرورة والاحتياج.

وقال: اذا تطلب الأمر قد نوسع الحرب في الشمال والدولة اللبنانية ستدفع ثمن ذلك وان الحرب ضد حماس ستستمر وجنودنا سيقاتلون في غزة والضفة ولبنان