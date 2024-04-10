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غانتس: سندخل رفح وسنعود إلى خان يونس وسنقاتل في الضفة ولبنان

منذ ساعتين
Former Israeli Defence Minister Benny Gantz (2nd-R) and former Israeli army chief of staff Gadi Eisenkot (R), both members of the current Israeli five-person war cabinet led by Prime Minister Benjamin Netanyahu, meet with the visiting US Secretary of State in Tel Aviv on February 8, 2024. (Photo by Mark Schiefelbein / POOL / AFP)

وطنا اليوم:قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس: سندخل رفح وسنعود إلى خان يونس وان طاقمنا المفاوض يبذل جهدا كبيرا إلى جانب الضغط العسكري في الميدان
واكد : سنعيد مواطني الشمال إلى منازلهم مهما كلفنا ذلك من ثمن وينبغي أن نبني تحالفا إقليميا بقيادة أميركية ضد إيران
واضاف : يجب أن تكون هناك عقوبات على من يتنكر للخدمة العسكرية ومن لم يدرك أن أمرا عظيما تغير في 7 أكتوبر فهو مخطئ وان القتال مستمر في قطاع غزة بدرجات تختلف حسب الضرورة والاحتياج.
وقال: اذا تطلب الأمر قد نوسع الحرب في الشمال والدولة اللبنانية ستدفع ثمن ذلك وان الحرب ضد حماس ستستمر وجنودنا سيقاتلون في غزة والضفة ولبنان


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