القوات المسلحة تواصل إنزال المساعدات على غزة بمشاركة دولية كبيرة

وطنا اليوم:واصلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر السعيد، تنفيذ عمليات الإنزال الجوي على الأشقاء في قطاع غزة، في ظل الظروف الحالية التي يعانيها السكان خصوصاً مع حلول أول أيام العيد.

وشاركت عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عملية إنزال المساعدات من خلال 13 طائرة، توزعت على مناطق مختلفة من شمال وجنوب القطاع، حملت على متنها مساعدات إغاثية لدعم صمود الأهل في غزة.

وجاءت عملية الإنزال على موجتين، حيث شاركت في الموجة الأولى طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة عمليات الإنزال على مناطق مختلفة في شمال قطاع غزة.

فيما شاركت في الموجة الثانية على مناطق أخرى جنوب القطاع، طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة للمملكة المتحدة، وطائرة تابعة لدولة فرنسا، إضافةً إلى طائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأخرى إلى جمهورية هولندا.

وتأتي عملية الإنزال والتي كان من ضمنها صناديق لمواد إغاثية وغذائية مقدمة من الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية كرسالة تضامنية مع الأشقاء في القطاع بحلول عيد الفطر السعيد في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وتؤكد القوات المسلحة بأن الأردن وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية سيستمر في دعم الأشقاء في غزة، وسيقف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم على أرضهم بمختلف الطرق والوسائل، إضافةً إلى أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

يشار إلى أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قد ارتفع إلى 80 إنزال جوي، و180 إنزال جوي بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.