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122 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

منذ 3 ثواني
122 شهيدا خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

وطنا اليوم:ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى قرابة 33.5 ألفا فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 76 ألفا، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في غزة الأربعاء.
وقالت الوزارة في تقرير يومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 187، إن “حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 33482 شهيدا و76049 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي”.
ووصل إلى المستشفيات في القطاع 122 شهيدا و56 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، على ما ذكرت الوزارة.
ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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