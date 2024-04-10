117 ألف أوروبيًا و31 ألف أمريكي زاروا البترا خلال الربع الأول

وطنا اليوم:وصل عدد السياح العرب الذين قدموا للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى قرابة 577 ألف سائح، بحسب إحصائيات لوزارة السياحة.

ووفقا للإحصائيات، بلغ عدد الأردنيين المقيمين في الخارج والذين دخلوا المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 363 ألف أردني.

في حين، بلغ عدد السياح الأوروبيين 117 ألف سائح، أما السياح القادمون من الولايات المتحدة فوصل عددهم إلى قرابة 31 ألف سائح، وعدد السياح القادمين من آسيا وصل عددهم إلى 48 ألف سائح.