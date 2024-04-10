ولي العهد: اللهم تمم لي ولزوجتي الغالية رجوة بكل خير

وطنا اليوم:شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خبر انتظاره وزوجته سمو الاميرة رجوة الحسين، مولودهما الأول في الصيف الحالي وفقًا لما أعلن الديوان الملكي الهاشمي.

وقال سموه عبر خاصية الستوري في صفحته على انستجرام “الحمدلله رب العالمين.. اللهم تمم لي ولزوجتي الغالية رجوة بكل خير”.

وبدأ ولي العهد منشوره بآية قرآنية من سورة الشورى حيث قال تعالى “لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور”