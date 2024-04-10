عاصمة أوروبية تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

وطنا اليوم:أعلن وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، الثلاثاء، في دبلن أن بلاده تعتزم التحرك للاعتراف بدولة فلسطينية في الأسابيع المقبلة.

وقال مارتن إنه سيقدم اقتراحا رسميا للحكومة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية مع اختتام “مناقشات دولية أوسع”.

وأضاف في كلمة أمام البرلمان الإيرلندي: “لا يساورن الشك أحدا منكم في أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيحدث”. ولفت إلى أن إرجاء الاعتراف “لم يعد مقنعا أو يمكن الدفاع عنه بعد الآن”.

وصرّح مارتن في وقت لاحق لموقع “جورنال” المحلي الإخباري بأن الاقتراح الرسمي سيتم التقدم به “في الأسبوعين المقبلين”.

وقال إنه خلال الأشهر الستة الماضية أجرى مناقشات حول الأمر مع دول أخرى مشاركة في مبادرات سلام.

والشهر الماضي، أبدى قادة إسبانيا وإيرلندا وسلوفاكيا ومالطا في بيان مشترك استعدادهم للاعتراف بدولة فلسطينية.

وتقول إيرلندا منذ فترة طويلة إنه ليس لديها أي اعتراض من حيث المبدأ على الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية إذا كان هذا يمكن أن يساعد في عملية السلام في الشرق الأوسط. لكن الحرب في غزة أعطت هذه القضية قوة دفع جديدة.

والأحد قال مارتن إن “ما نشهده في قطاع غزة الآن يرقى إلى مستوى انتهاكات صارخة للقانون الدولي”، وذلك في مقال نُشر في صحيفة “صندي تايمز” البريطانية، عقب مرور ستة أشهر على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد على ضرورة أن ينتهي العنف في غزة، مردفا بأن “ما نشهده في قطاع غزة الآن يرقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي”.