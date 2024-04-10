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الديوان الملكي : ولي العهد،والأميرة رجوة ينتظران مولودهما الأول

منذ ساعة واحدة
الديوان الملكي : ولي العهد،والأميرة رجوة ينتظران مولودهما الأول

وطنا اليوم:يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين المعظمين، ينتظران، بعون الله وفضله، مولودهما الأول، في صيف العام الحالي.
والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبي السمو الملكي الذرية الصالحة المعافاة الطيبة.


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