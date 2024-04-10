2.2 مليار دينار قيمة حركات (كليك) للربع الأول من 2024

وطنا اليوم:بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) خلال الربع الأول من العام الحالي، 14.5 مليون حركة وبقيمة 2.2 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبلغت قيمة الحركات المنفذة لنظام الدفع الفوري في آذار الماضي 808 ملايين دينار، مقارنة مع 714 مليون دينار في الشهر الذي سبقه، وبارتفاع نسبته 13.3%.

ووفق التقارير التي جمعتها (جوباك) للشهر الماضي، ارتفع إجمالي مستخدمي (كليك) في الأردن في نهاية آذار الماضي، إلى 1.33 مليون عميل، مقارنة مع 1.28 مليون عميل في شباط الذي سبقه، وبزيادة 3.9%.

وجرى تنفيذ 5.29 مليون حركة من خلال نظام الدفع الفوري عبر البنوك في آذار، مقارنة مع 4.73 ملايين حركة في شباط الماضي وبارتفاع نسبته 11.7%.

وأظهر التقرير أن 4.6 ملايين حركة نفذت لغايات تحويل أموال وبنسبة 88% من حجم الحركات وبقيمة 682 مليون دينار، و638.1 ألف حركة متبقية نفذت كمشتريات وبنسبة 12% وبقيمة 125 مليون دينار، فيما بلغ متوسط قيمة معاملات تحويل الأموال 153 دينارا أردنيا.

التقرير، بين أن 96.7% من عملاء هذا النظام أردنيون وبعدد 1.29 مليون شخص، و3.3% من العملاء غير أردنيين، وبعدد 43.5 ألف شخص، فيما توزعت إلى 63.1% من المستخدمين من الذكور، 841 ألف ذكر، و34.6% من المستخدمين من الإناث وبعدد إجمالي يبلغ 461 ألف أنثى.

وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى 4 آلاف للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و508 آلاف للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و338 ألفا للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و215 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما.

وإلى 129 ألفا من العملاء أعمارهم بين 51 إلى 60 عاما، و54 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و13 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، وألفي شخص للأعمار من 81 إلى 90 عاما.

في 16 كانون الثاني 2017، وافق البنك المركزي الأردني و25 بنكا جميعها تعمل في الأردن على تأسيس “الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص”، وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم ومقرها عمّان – الأردن، وبرأسمال مصرح به يبلغ 12 مليون دينار أردني