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إعلام عبري: حماس تعزز سيطرتها على خانيونس

منذ 3 ساعات
إعلام عبري: حماس تعزز سيطرتها على خانيونس

وطنا اليوم:أفادت القناة 12 العبرية، بأن حركة المقاومة الإسلامية حماس أبلغت الوسطاء بأنها غير مهتمة بإجراء مزيد من المناقشات، ما لم يتم حل القضايا الأربع التالية، والتي تعتبرها ضرورية.
وتؤكد حماس على مطالبها وهي إعلان صريح عن وقف إطلاق النار النهائي في قطاع غزة بأكمله، والانسحاب الكامل لقوات جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، والبدء بعملية مساعدة واسعة النطاق مع عودة جميع النازحين إلى منازلهم في شمال قطاع غزة، بما في ذلك وبدون شروط، وإزالة الأنقاض وتوفير السكن المؤقت للنازحين وإتمام صفقة التبادل على مراحل.
وأشارت القناة العبرية، إلى أن المقترح الأمريكي المُقدم في القاهرة تضمّن وجود قوات مصرية للتفتيش على محور نيتساريم لضمان استمرار آلية عودة النازحين لشمال قطاع غزّة.
من جهتها أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر في تل أبيب، بأن حركة حماس بدأت بتعزيز سيطرتها على خان يونس بعد انسحاب جيش الاحتلال منها.


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