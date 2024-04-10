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أطفال أردنيون يرسمون ويكتبون معايدات لأطفال غزة

منذ 28 ثانية
أطفال أردنيون يرسمون ويكتبون معايدات لأطفال غزة

وطنا اليوم:شارك أطفال أردنيون رسومات المعايدة لأطفال غزة، والتي تصدرت واجهة المساعدات التي تم إنزالها اليوم الثلاثاء عبر الإنزال الجوي.
وتحت شعار “يا عيد أبلغ أهل غزة منا السلام”، شارك أطفال مركز “ترابط المجتمعي” في رسم الرسومات وكتابة العبارات لأطفال غزة.
وشاركت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في الإنزال الذي يتزامن مع عيد الفطر والذي تنفذه القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي.
مركز ترابط المجتمعي أحد مشاريع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لاتاحة العلوم والفنون والتعلم التفاعلي والدعم النفسي لأبناء المجتمع المحلي واللاجئين.
ويسعى المركز إلى بناء جسور التواصل بين الأطفال، وتعزيز قيم السلام والأمان من خلال الأنشطة التعليمية والفنية.


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