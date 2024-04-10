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خطيب المسجد الأقصى: أنّى لنا الهناء وأطفالنا يُقتلون

منذ ساعة واحدة
خطيب المسجد الأقصى: أنّى لنا الهناء وأطفالنا يُقتلون

وطنا اليوم:أدى آلاف الفلسطينيين صلاة عيد الفطر السعيد في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات وعراقيل الاحتلال الإسرائيلي، الذي منع المئات من أداء الصلاة.
وقال خطيب المسجد الأقصى المبارك خلال خطبة العيد، إن صمود أهل فلسطين شاهد على وفائهم وهم على الحق ظاهرين.
واضاف : أنى لنا الهناء وأطفالنا يُقتلون ويذبحون”. وأشار إلى أهمية الوفاء بحق المسجد الأقصى، داعيًا الجميع إلى عدم ترك هذا الرمز المقدس.
وتابع: “يا أهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وفّيتم حق المسجد الأقصى فلا تهجروا الأقصى.
وصدحت حناجر المصلين بتكبيرات العيد في باحات المسجد الأقصى المبارك، بعد أن اجتازوا عراقيل وحواجز الاحتلال.
وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال منعت العديد من المصلين من الوصول للمسجد الأقصى لأداء صلاة العيد، وسط تشديدات كبيرة.


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