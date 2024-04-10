عبيدات رعاية الأطفال الأيتام تلقى اهتماماً ملكياً كبيراً



وطنا اليوم_قال مساعد محافظ اربد لشؤون التنمية الدكتور غيث عبيدات ، إن رعاية الأطفال الأيتام تلقى اهتماماً كبيراً من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والملكة رانيا، وهي رسالة من الهاشميين لجميع مؤسسات الدولة لإيلاء هذه الفئة اهتماما كبيرا.





وأضاف عبيدات خلال رعايته لحفل إفطار أقامته جمعية المستثمرين في دار الحنان للأيتام/اربد التي بحضور مدير تنمية اربد محمد ابو طربوش ومديرة دار الحنان تمام و جميع المنتفعين من الدار، إن مؤسسات الدولة الأردنية تعمل على توفير جميع احتياجات المنتفعين والمنتجعات في دور الأيتام.



وأوضح العبيدات ، أن على المنتفعين من دور الأيتام مواصلة تعليمهم والاجتهاد وكسب الخبر حتى تكون عملية دمجهم مع المجتمع سريعة وسلسة.



وشدد، على ضرورة امتلاك الأيتام قبل تخرجهم من دور الإيواء شهادة في المسار المهني أو الأكاديمي، حيث توفر العديد من مؤسسات الدولة منح دراسية في المسارين الأكاديمي والمهني للأيتام، حيث يعد صندوق الأمان لمستقبل الأيتام الذي تأسس عام 2003 بمبادرة جلالة الملكة رانيا العبدالله وتمت مأسسته عام 2006 إحدى أهم المؤ سسات التي تعنى بتعليم وتدريب الأيتام، حيث توفير الصندوق التعليم والمهارات للشباب الأيتام فوق سن ال18 عاماً ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع، بتزويد الشباب الأيتام بمستقبل أكثر إشراقًا وصولا إلى مرحلة الاعتماد على النفس سادت اجواء من الود والبساطة وتم توزيع هدايا على المنتفعين في الدار وقدم الاطفال فقرات فنية وقراءة قرآن والدعاء لاهالي غزة