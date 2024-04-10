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تفاصيل مروعة لواقعة اختطاف داليا نعيم

منذ ساعة واحدة
تفاصيل مروعة لواقعة اختطاف داليا نعيم

وطنا اليوم_أثار خبر اختطاف الإعلامية العراقية داليا نعيم “باربي العراق”، جدلا واسعا على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وفي التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة خروج داليا نعيم من أحد مراكز التجميل كما صرح بعض قاطني المنطقة، لتصادفها سيارة دفع رباعي سوداء مرتفعة وسط محاولات الاعلامية للهرب من مطارديها، قبل أن تعود مرة أخرى تحت التهديد وتصعد إلى السيارة التي أغلقت أبوابها وانطلقت بسرعة، دون الكشف عن هوية الخاطفين بشكل مؤكد.

وأشارت تقارير إخبارية أن قوة أمنية تمكنت من نقل داليا نعيم إلى مستشفى اليرموك بعد محاولة اختطافها، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها الحقيقية والكاملة حتى الآن، فيما أشارت الأنباء إلى أن الخاطفين قرروا إلقاء المذيعة العراقية أثناء سير السيارة مما عرضها للإصابة بالعديد من الكدمات والجروح في مناطق مختلفة من جسدها.

وتم نقل داليا نعيم للمستشفى بمركبة خاصة بعد وقوعها من السيارة المتحركة في منطقة سريع الرضوانية الجسر الرابع، فيما شكلت مديرية استخبارات بغداد فريقاً لمتابعة داليا نعيم بعد خروجها من مركز التجميل، وقال مصدر أمني إن المتهمين اعتدوا على المذيعة العراقية بالسب والضرب على أحد الطرق السريعة المؤدية لغرب العاصمة، مشدداً على فحص كاميرات المراقبة للمراكز والمنازل المحيطة بمنطقة الواقعة، لحل اللغز المحيط بالواقعة والوصول للخاطفين الذين ارتدوا زياً عسكرياً.


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