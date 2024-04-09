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البحث الجنائي يكشف غموض مقتل ستّيني في إربد ويلقي القبض على القاتل

منذ 36 ثانية
البحث الجنائي يكشف غموض مقتل ستّيني في إربد ويلقي القبض على القاتل



** دافع الجريمة هي السرقة ،وضُبطت المسروقات كافّة


وطنا اليوم_قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة إربد والبحث الجنائي بوجود جثة لشخص ستّيني داخل منزله في مدينة إربد، إذ تبين عند الوصول للمكان والكشف عن الجثة تعرّضها للطعن من قبل مجهول. 

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ فريق التحقيق المشكّل لمتابعة القضية تمكّن من خلال التحقيقات وجمع المعلومات من مسرح الجريمة من حصر الاشتباه بأحد الأشخاص وشخص آخر كان برفقته وأُلقي القبض عليهما.

بالتحقيق مع المشتبه به الرئيس  اعترف بارتكاب الجريمة والدخول إلى منزل المغدور برفقة صديقه وطعن المغدور إلى أنْ فارق الحياة وأنّه قام بعد ذلك بسرقة بعض محتويات المنزل وغادرا المكان.

وجرى بدلالته ضبط المسروقات واحليت القضية  القضية للقضاء حيث قرر المدعي العام توقيف المتهم الرئيس في احد مراكز الاصلاح عن تهمة القتل العمد .


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