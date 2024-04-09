الأمن العام يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي السائد

وطنا اليوم_أهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي السائد، وخاصة أثناء التنقل من محافظة الى اخرى لتبادل الزيارات في العيد يوم الأربعاء.



وأكدت المديرية على ضرورة التأني أثناء القيادة نتيجة هطول الأمطار المتوقعة بغزارة ، وتشكل العواصف الرعدية، وتدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب مع ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تشكل السيول.



كما دعت المديرية الى ضرورة الانتباه من إثارة الغبار على بعض الطرق الصحراوية، وخطر شدة سرعة الرياح.



وتؤكد المديرية جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أية بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد (911) في كافة أنحاء المملكة عند الحاجة.