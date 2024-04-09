الحكومة الإسبانية تحشد للاعتراف بدولة فلسطينية

وطنا اليوم_قالت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بيدرو سانتشيز، سيجتمع مع عدد من نظرائه في الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل لمحاولة حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية.



وقالت المتحدثة باسم الحكومة بيلار أليجريا للصحفيين، إن جدول أعمال سانتشيز يتضمن اجتماعات مع رؤساء وزراء النرويج وأيرلندا والبرتغال وسلوفينيا وبلجيكا تركز على موقف الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بالحرب على غزة.

وأضافت أليجريا: “نريد وقف الكارثة الإنسانية في غزة والمساعدة بإطلاق عملية سلام سياسية تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين في أقرب وقت ممكن”، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.

وذكر سانتشيز في وقت سابق أنه يتوقع أن تعترف مدريد بالفلسطينيين بحلول تموز، معربا عن اعتقاده أنه سيكون هناك قريبًا “كتلة حرجة” داخل الاتحاد الأوروبي لدفع العديد من الأعضاء إلى تبني الموقف نفسه.



وأعلنت إسبانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا الشهر الماضي أنها ستعمل بشكل مشترك من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية.



في السياق، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج، إن بلادها ستدرس الاعتراف بدولة فلسطينية، وهو تحول في السياسة في وقت يتطلع فيه المجتمع الدولي لحل الدولتين.

وقالت وانج إن المجتمع الدولي يرى أن إقامة دولة فلسطينية “وسيلة لبناء زخم باتجاه حل الدولتين”.



وأضافت أمام الجامعة الوطنية الأسترالية أن “حل الدولتين هو الأمل الوحيد لكسر دائرة العنف التي لا نهاية لها”.